JAMES SHERR ⟩ Tõehetk – kas lääs üldse on võimeline Ukraina võidu nimel tegutsema

Kui Kreml alustas oma täiemahulist sõda Ukraina vastu, tegi ta seda veendumuses, et läänel puudub strateegiline eesmärk, vankumatus ja moraalne sitkus, mis võimaldaksid Ukrainal seda sõda lõpuni pidada. Mõned nädalad pärast sõja puhkemist õnnitlesid paljud ennast lääne ühtekuuluvuse puhul. Pole kahtlustki, et 2022. aastal ületas lääne ühtsus ootusi. Kuid ühtsus on sageli ajutine, seevastu ühtekuuluvus ilmutab ennast pikema aja jooksul ja surve all.

Lühiajaline ühtekuuluvus on sama mõttetu kui lühiajaline vastupidavus. «Suure» Venemaa ideoloogid on pikka aega pidanud lääne tsivilisatsiooni killustatuks, mis ei ole harjunud katsumuste ja ebastabiilsusega ning millel on kaasasündinud soovimatus kanda kulusid ja riske, mida selle deklaratiivsed eesmärgid talle peale sunnivad. Hiljutised sündmused tõestavad, et need eeldused on õiged.