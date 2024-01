RAINER SAKS ⟩ Ukraina president jagas Baltimaade külastamisel uut infot

Ukraina presidendi visiidi ajal teatas Eesti Vabariigi president, et tema arvates oleks igati kohane rünnata doonoritelt saadud relvadega sihtmärke ka Venemaa territooriumil. Balti riigid on vähesed, kes on Ukraina taotlustega pea kõiges samal lainel. Selles plaanis tunneb Ukraina president end neid riike külastades mugavalt, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.