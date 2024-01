AK ⟩ Keskerakonna minek ning Eesti parteipoliitika

Keskerakonna nägu ja sisu on muutunud vähemalt viimased seitse-kaheksa aastat, kui mitte kauem. Päris lõpuni pole need muutused veel jõudnud ning mõned vaatused ootavad veel ees. Kuhu see kõik välja jõuab – keegi loomulikult täpselt ei tea. Kuid praeguseks, pärast mitmete kõrge profiiliga eesti rahvusest poliitikute lahkumist, on teatud piirides aimatav, mis erakonnast edasi saada võib.