Jüri Kuuskemaa ⟩ Tallinna esimese kohviku asutas hispaanlane

Praegu, mil Tallinnas elamas ligi 460 000 inimest, on siin lausa Paabeli jagu eri rahvaste poegi ja tütreid – ühtekokku 150. Rootsi aja lõpul oli Tallinnas umbes 12 000 elanikku. Nende seas kõige enam eestlasi, sakslasi, rootslasi, soomlasi ja näpuotsa kaupa ka muid, eeskätt hollandlasi ja inglasi. Lõunapoolsemaid oli üsna napilt – küllap käredate talvede tõttu.

Sestap oli meie magistraat üsna üllatunud, kui aastal 1702 ilmus siia hispaanlane Alphonso Tellado Carvallado Saragossast. Ta teatas, et tahab Tallinna kodanikuks saada ja siin kohviku asutada. Selgus aga, et ta on katoliiklane ja poissmees. Seesuguseid meil kodanikeks ei võetud. Pidid olema luterlane ja abielumees.