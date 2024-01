AK KIRJANDUSKOOL ⟩ Kaarnakivi kerkis Võrumaalt

Esimene «Võrumaa juttude» (1924) lugu algab rütmiliselt: «On õhtuid imelikke…» Need lood ongi kõik kaunis imelikud, Juhan Jaigi jutuvestmine viib sundimatult igapäevase ilma kokku imelisega, toonase tavalise taluelu muinasjutulis-müütilisega. Kui külamees leiab metsast nõrga ja armetu vanapagana («Jaaniöö»), ei ole küsimustki – ta kosutab olevust piima ja kartulitega ning see muutub lahkeks, räägib midagi paganakeeli ja liputab sõbralikult saba. Meie maagilise realismi rajajaks peetud Jaik on suupärane ja sugestiivne jutuvestja, kes lihtinimesega kohtuvate vaimude ja tontide puhul värve tagasi ei hoia.