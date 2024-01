RAIMOND KALJULAID ⟩ Zelenskõi visiit võiks stimuleerida Eesti poliitikuid

Mitmed Eesti poliitikud ja asjatundjad on Zelenskõi visiidist rääkides ajanud end õige puhevile ning kujutanud seda ajaloolise sündmusena või siis otsinud sügavamõttelist tähendust visiidi ajastusest. Tegelikkusel oli Zelenskõi tulek Balti riikidesse eelkõige siiski viisakus- ja tänuvisiit, milleks valiti aeg, mis lihtsalt sobis. See ei tähenda, et visiit on vähetähtis või vähetähenduslik.