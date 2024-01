Eesti inimesed on oma tegudega ja südames seisnud Ukraina kõrval võitluses Venemaaga. Täiemahulise sõja algusest möödub järgmisel kuul juba kaks aastat. Ees on määramatu tulevik, kus ukrainlaste kaitsetahte kõrval on otsustav tegur vaba maailma poliitiline suutlikkus Ukrainat aidata. Möödunud aastal on Läänes paraku rida otsuseid abi kohta takerdunud, võrreldes 2022. aastaga on vähenenud ka relvaabi maht.