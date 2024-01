KÜLLI KAPPER ⟩ Kas valimiste korraldajad on Kremli häkkerite rünnakuks valmis?

Eesti poliitikamaastikul kipuvad viimasel ajal realiseeruma kõik mustad stsenaariumid. Õhus on see, et võimegi saada oma võimuvastase vene erakonna ja presidendi institutsioon on obstruktsiooni tõttu sunnitud otsustama, millised seadused on parlamentarismi väärilised, kirjutab Postimehe välisuudiste toimetaja Külli Kapper.