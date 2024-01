PEETER ESPAK ⟩ Trump ei soovi NATOst lahkuda, vaid hoopis laieneda Lähis-Itta

Donald Trumpi väide, et «USA ei tule appi» on seotud eelkõige Saksamaa ja teiste riikidega, kes süstemaatiliselt keeldusid täitmast endale võetud kohustusi. Ehk siis – teema, mida on arutatud viimastel aastatel isegi ei tea mitmes telesaates ja artiklis ning mis on üpriski selge. Arusaamatusi tekib siis, kui tsiteerida ainult ühte allikat ja jätta teine pool kajastamata. Kuid just seal on tuumpõhjus, miks USA Saksamaaga karmilt käitus.