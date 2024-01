Mark Galeotti ⟩ Sellel aastal ootavad Putinit ees valimised, Ukraina sõja ummikseis ja munakriis

Vene õigeusu jõulud on 7. jaanuaril ja tavaliselt veedab Vladimir Putin need pärast jumalateenistust oma tavapärases eraldatuses. Kuigi ta astub uude aastasse ilmselgelt kõrgendatud meeleolus, on tema poliitiline dokumendisahtel kuhjaga täis lahendamatuid probleeme, millel on üks ühine teema: aeg ei ole tema poolel.