Igaüks on näinud, kuidas bussijuht bussi juhib. Kuid bussijuhtimist pelgalt vaatlemisega selgeks ei saa. Nii on kõikide oskustega. Millegipärast arvatakse aga, et masskasutuses tehnoloogiaga seotud oskused omandab inimene selgeks peale vaadates.

Kui palju on vanemas eas inimesi, kes saadavad ja saavad postipakki, rendivad autot, kasutavad poes iseteeninduskassat? Kui küsida, saab vastuseks, et meil pole seda vaja. Raske on vastu vaielda – kui ei kasuta, siis tõesti pole vaja. Kuid näiteks interneti mittekasutamise põhjuste analüüs näitab, et argumendi «mul pole vaja» taga on ennekõike oskuste puudumine.