Vambola Paavo ⟩ Raudtee anomaalia

Raudteel peaks ohutusega olema kõik korras, vähemalt siiani arvasime nii, ent võta näpust. Kui mujal Euroopas kasvavad terasteedel kiirused, siis meil need langevad. Igapäevane rongikasutaja ei saa aru, kuidas on võimalik, et eelhoiatuse süsteem rongi lähenemisel ülesõidukohale ei hakka korralikult tööle, imestab ajakirjanik Vambola Paavo.