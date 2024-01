Viktor Jerofejev ⟩ Moskvas lõhkes sekspomm

Uue 2024. aasta eel plahvatas detsembrikuises lumises Moskvas kohutava kärgatusega sekspomm. Selle lained levisid üle kogu Venemaa. Praegusel juhul ei nimeta ma sekspommiks ühtki säravat Playboy staari, vaid populaarsete vene estraadi- ja teletegelaste ühisaktsiooni, mis oli täiesti spontaanne. See sekspomm varjutas kõik uudised kõigis uudistekanalites ning omavahel öeldes osutus isegi hirmsamaks kui Venemaa pealinna poole lendavad Ukraina droonid.

Sõjalis-patriootlikus Moskvas toimus sisuliselt ühepäevane seksuaalrevolutsioon, mis rääkis Venemaa tegelikkusest rohkem kui ükski teine ​​sündmus. Nagu Venemaal on korduvalt juhtunud, ühendas revolutsiooniline sündmus endas juhuslikkuse ja seaduspärasuse. Telesaatejuht ja Playboy endine peatoimetaja Anastassia Ivlejeva kutsus erootilise fotonäituse puhul oma Venemaa kuulsad sõbrad, peamiselt muusikud, half naked party’le (see on ametlik nimi).