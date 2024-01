President Volodõmõr Zelenskõi visiit Balti riikidesse väljendab eriti tugevat seost meie ja Ukraina vahel. Sõjas oleva riigi presidendi välisreiside võimalused on piiratud. Ometi otsustas Zelenskõi teha selle aasta esimese välisvisiidi just Leetu, Lätti ja Eestisse ja see on kõnekas iseenesest.