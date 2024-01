MIHKEL KUNNUS ⟩ Tuumajaama kohta ära küsi tuumafüüsikult

Muidu asjalik artikkel, aga selline teisi hääli vaigistav demagoogia kohe selle alguses häirib. Miks on see demagoogia? No seepärast, et debatialune tuumajaam pandaks püsti ikka reaalajalises majandus- ja julgeolekuolukorras, mitte sõltumatu ja küllusliku rahastusega füüsikalaborisse. Ja õigupoolest on tuumafüüsikutel tuumajaama tasuvuse küsimuses isegi kõige vähem debateerida, sest nende pädevusvaldkond on enam-vähem ainus, kus asjad selged ja korras. Isotoopide lagunemisahelad ei tekita mingeid vaidlusi.