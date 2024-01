ERKKI BAHOVSKI ⟩ Põllumees põline rikas

Samal ajal kui Saksa liidukantsler Olaf Scholz tegi esmaspäeval üleskutse suurendada Euroopa abi Ukrainale, on ta kodus silmitsi protestivate farmeritega. Viimased pole rahul Saksa valitsuse otsusega vähendada toetusi farmeritele. Kuid küsimus pole üksnes selles – farmerite protest võib peegeldada laiemat rahulolematust Saksa sotsiaaldemokraatide, roheliste ja liberaalide koalitsiooniga. Reitingud näitavad tõusuteed AfD-le (Alternatiiv Saksamaale) ning loodud on ka uus vasakpoolne partei, mis kannab selle looja järgi nime Sahra Wagenknechti allianss – Mõistus ja Õiglus (BSW).

Farmerid ehk eestipärasemalt öelduna põllumehed on suur jõud, kellega peab arvestama iga tõsiselt võetav poliitik. Alates 2019. aastast on proteste korraldanud Hollandi farmerid, kellele ei meeldi valitsuse suurem roheline suund ja keda peetakse Hollandi üheks suurimaks saastajaks. Samas on Holland maailmas põllumajandustoodete ekspordilt teisel kohal pärast USAd. Seega annavad Hollandi põllumehed suure osa riigi sissetulekust.