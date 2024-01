TÕNU VIIK ⟩ Soovid uuel aastal Eesti erakondadelt

Sageli jäävad plaanid plaanideks ja elu kulgeb edasi nagu varemgi, aga plaanide tegemine on siiski kena osa meie aastavahetuse rituaalist. See meelestab meid suurematele sihtidele ja paneb oma elu neist lähtuvalt hindama. See on kasulik ja meeliülendav toiming isegi siis, kui midagi ei muutu.