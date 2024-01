ANNE TÄÄKRE ⟩ Maksame suurelt taaskasutuse eest, kuid põhiprobleem on lahenduseta

Jäätmereformi põhjendusi lugedes ja kuuldes jääb mulje, nagu oleks muudatused ja uued maksud vajalikud oma tooteid pakendavate ettevõtete roheusku pööramiseks ja korrale kutsumiseks. Seepärast pean vajalikuks rääkida ka sellest, mida näiteks toidutootjad, kelle pakenditest enamasti jutt käib, on juba mitmete aastate jooksul ära teinud ja millised on need takistused, millega iga päev kokku puutume. Etteruttavalt: see ei ole see jutt, et me ei saa oma pakendivalikute eest rohkem maksta!