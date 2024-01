KARL MÄRKA ⟩ Riik asus trahvima ja kustutama niigi kannatavaid ettevõtteid. Audiitoreid lihtsalt pole

Detsembris sai meie ettevõte toreda jõulukingituse Tartu maakohtult – meid ootab trahv summas 3200 eurot, kui me ei esita 2022. aasta aruannet järgmise 30 päeva jooksul. Registrite ja infosüsteemide keskuselt selgitustaotlusega saadud info kohaselt said sarnase trahvihoiatuse veel 20 790 ettevõtet, millest 688 on auditeerimis- või ülevaatuse kohustusega.