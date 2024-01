MART RAUDSAAR ⟩ Selles oleme õnneks Euroopa suurriikidest paremad

Ehkki Eestis on probleeme majanduse ja energeetikaga ning maksudki tõusevad, on meil siiski üks vaieldamatult edumeelne valdkond. Tegemist on meie digiriigiga, mille keskmes on isikutuvastus mobiil-ID või ID-kaardiga. Aga märkame seda alles siis, kui ei saa tõhusal ja harjumuspärasel moel asju ajada.