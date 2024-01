​Ajal, mil varsti juba kaks aastat kestab Venemaa sõda Ukraina vastu, kajastuvad selle tagajärjed kogu Euroopas ja üle maailma, mõjutades eelkõige Venemaa piiririike Baltikumi, Soomet, aga ka Ameerika Ühendriike. Oleme nähtavasti leppinud sellega, et sõda kestab tõenäoliselt veel kaua. Majandus on sõja tõttu raputatud ja koostöövajadus on eriti tähtis.