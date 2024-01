Nii on väljendanud pärast keskerakondlaste Sotsiaaldemokraatidega liitumist Jevgeni Ossinovski ja Tallinna piirkonna vastne juht Madle Lippus. Venestumise rajal liikunud linnavõim sõltub suuresti Tallinna mägedel elavate venekeelsete linlaste häältest. Pole saladus, et paljud neist elavad Russki Miri mõjuväljas.

Russki Mir ei tähendagi otseselt rahvusküsimust, vaid suhtumist. Vene emakeelega inimesi jagub esindama iga poliitilist maailmavaadet ja see pole üldsegi nii oluline küsimus, kui Mihhail Kõlvart üritab näidata. Russki Miri maailmavaate sisu on muus. Selle sisu on suurvene šovinism ja väljendub näiteks Nõukogude korra ülistamises.