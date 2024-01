Raul Eamets ⟩ Mida toob uus aasta meile majanduses, vol 1

Meie majandus on olnud juba seitse kvartalit languses ja hetkel ei paista, et kuskilt poolt hakkaks paremaks minema. Meie naabritest on säilitanud sügisese optimismi vaid lätlased. Läti keskpank näeb kaheprotsendilist majanduskasvu aastaks 2024. Tõele au andes on prognoosi veidi allapoole korrigeeritud, sest septembris prognoositi veel kolmeprotsendilist majanduskasvu. Rootslased, soomlased ja leedulased näevad ette kerget majanduslangust või kerget kasvu, arvud jäävad vahemikku –0,2 protsenti ja +0,6 protsenti. Üldistatult võime öelda, et majandus seisab sisuliselt paigal.