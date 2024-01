Pildike nr 1, Tallinn. Hakkan vanaema juurde minema, moodsa ja keskkonnasõbraliku linnainimese kombel Bolt Drive’i rendiautoga. Leian äpiga kõrvaltänavast auto, broneerin, jõuan kohale, avan uksed… ja selgub, et auto on külmast kutu, ei käivitu. Astun uuesti välja ja lõpetan tellimuse, kirjutan ka, miks loobusin, aga 1.99€ kasseeritakse mult ikka, ehkki see polnud kuidagi minu viga, et ma autot kasutada ei saanud. Lähen lähedal asuvasse kohvikusse sooja, tellin takso, sõidan järgmise auto juurde, see õnneks töötab, ehkki puldi patareid on samuti otsad andnud. Pärast loen kodus uudist, kuidas paljud elektriautode omanikud on hädas. Hobust just ei igatse, aga Rootsi tootjate külmakindlatest autodest mõtlen küll sooje mõtteid. Õnneks oleks ka ühistransport olnud variant, kui teisiti poleks saanud.