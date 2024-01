Maarja Vaino ⟩ Vaikiva ajastu variatsioonid

Uus aasta peaks sümboolselt tekitama tunde, et alanud aastas on midagi pisut teisiti, võimalikud on uued algused, õhus on värskuse ja muutuse hõngu.

Ometi on 2024. aasta toonud esialgu pigem nõutuse tunde. Aasta lõpp oli kirglik, poliitilised vaidlused, majanduslik toimetulek, sõjahirm – kõik kurnas inimesi emotsionaalselt. Näis, et igast valdkonnast saadeti valitsuse poole teateid: teie poliitikas tuleb midagi muuta, sest niimoodi ei saa jätkata, see süvendab usalduskriisi ning toob kaasa häda ja viletsust. Sellest kirjutasid nii majanduse, kultuuri kui ka sotsiaalvaldkonna asjatundjad. Kirjutati palju ja eriilmeliselt, nii et tundub: kõik sai justkui öeldud. Hakkas juba veider tunne: kaua siis ühte juttu võib rääkida? Kel kõrvad on, see ometi kuulgu! Omaette rahvalik appikarje avaldus ka küsitlustes, mille järgi üle kahe kolmandiku rahvast soovib peaministri tagasiastumist. Aga selles väljendab ju ühtlasi soov peaministri esindatava poliitika ja suhtumise revideerimiseks.