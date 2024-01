Mitme uue saadiku üleminek koalitsioonierakonna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ridadesse tähendab, et progressiivse valitsuse positsioon on tugevnenud, opositsioonis olevate konservatiivide positsioon aga nõrgenenud. See läheb tõsiselt vastuollu valijate seisukohaga. Mitmesugused reitingud näitavad praegu, et koalitsiooni toetab vaid veidi üle kolmandiku valijatest.