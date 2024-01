See kõik näitab taas, et enne korralike energiasalvestusvõimaluste kasutuselevõttu, olgu need siis akude või pumphüdroelektrijaamade või mingil muul kujul, pole meil võimalik loobuda fossiilelektrijaamadest. Samuti ei pruugi meil siis, kui endal elektrienergiat napib, olla kuskilt võtta sõbralikku naabrit, kes meile seda müüks – sest tal endalgi jääb puudu. Jutt põlevkivielektrijaamade sulgemisest, enne kui neil on iga ilmaga töötav asendaja olemas, on täiesti vastutustundetu.