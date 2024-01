Nüüd, kui aastavahetuse pidulikkus on möödunud, võiks Eesti edenemise sisuliselt ja võrdlevas kontekstis arutlusele võtta. Sest tõsi, Eesti on viimasel kümnendil jõukam, kui kunagi varem. Ent seda on ka teised Euroopa rahvad ning meie tegelikku edukust ei näita võrdlus iseenda, vaid ikka teiste riikidega. Vaatleme Eesti viimase kümnendi rahvastiku- ja majandusmuutusi võrdluses Soome, Läti ja Leedu ning teiste Ida-Euroopa riikidega peamiselt OECD andmete põhjal.