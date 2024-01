Marge-Marie Paas ⟩ Paavst Franciscus: ei saa eeldada, et tehisintellekti panus on kasulik

Katoliiklik maailm tähistas 1. jaanuaril rahupalve päeva ja kirikupea läkitas selleks puhuks rahusõnumi kogu maailmale. Siinjuures tasub täpsustada, et see sõnum on erinev jõulupüha, 25. detsembri hommikul Püha Peetruse rõdult kostvast «Urbi et Orbist» (lad linnale ja maailmale), mille traditsioon ulatub 14. sajandisse.