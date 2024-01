Midagi olulist on jäetud välja ütlemata: õdesid ei saa Eestis olema mitte kunagi nii palju, kui meil on vaja. Seega peame ühiselt mõtlema, mida muuta tervishoius ja töökorralduses, et patsiendid abita ei jääks ja õed läbi ei põleks, kirjutab Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus (Eesti 200).