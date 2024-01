NÄDALA NÄGU ⟩ Teeme uue Keskerakonna

Terviseminister Riina Sikkut (SDE) ütleb, et Tanel Kiik on täitsa sots. Muidugi, nõustub ka sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets ja lisab irooniaga: «Kui mina liitusin sotsidega, siis öeldi, et toob kummikutega sõnnikuhaisu tuppa, aga näe, ei juhtunudki.» Viide siis Läänemetsa Rahvaliidu taustale, aga laiemalt sellele, et ei maksa muretseda, nagu Kiik ja tema kaaslased ei saaks sotsidesse integreerumisega hakkama.