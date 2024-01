JUHTKIRI ⟩ Meie kallis elekter

Alles mõned päevad tagasi tuli uudis, et Enefit Greeni Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõjude hindamine on lõppenud järeldusega, et meretuulepargil pole olulisi negatiivseid mõjusid loodus- ja inimkeskkonnale. Ainus häda on selles, et see hindamine võttis aega 15 aastat ja läheb veel vähemalt kümme aastat, kui see 1000-megavatine park võiks hakata elektrit tootma.

See võikski olla meie tuleviku energiastrateegia. Et me seome ennast otsustavalt lahti Venemaa sõjamajandust toetavatest energiaallikatest. Et meil on piisavad – ja ankrukindlad – ühendused suuremate turgudega põhjas. Ja et meil on olemas omaenda energiaportfell, mis on igas mõttes mitmekesine: on tuumaenergia, mis pakub stabiilset hinda, mida vajavad eriti tööstuslikud tarbijad, ja on tuulest ja päikesest sõltuv energia, mis sobib neile, kes on valmis võtma rohkem riske.