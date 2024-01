NÄDALA VASTAJA ⟩ «Telehommiku» peatoimetaja Kajar Kase ei ole üldse hommikuinimene

Postitasin just Facebooki järgmise mõistujutu: ««Tänaseks siis kõik,» mõtles Sisyphos, kui esimene rahn hakkas suure kolinaga mäekülge mööda alla veerema. Eks ta ju teadis, et kohe-kohe tuleb hakata seda uuesti üles veeretama ja et see ei lõppe kunagi. Aga hetkeks oli päikesetõus mäetipus päris ilus. #telehommik»