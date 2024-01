Tarvo Madsen ⟩ Miks talv meid ikka veel üllatab?

Alustame elektrist. On kõnekas, et konkurentsiamet tegi Elektrilevile ettekirjutuse seoses ulatuslike elektrikatkestustega. Järelevalvemenetluse käigus tuvastati hulk puudusi võrguühenduse katkestuse likvideerimise protsessis ja kriisijuhtimises. Mida see tähendab? Põhimõtteliselt ütleb konkurentsiamet, et Elektrilevil ei ole piisavalt tööjõudu ega suutlikkust natuke keerulisemas olukorras oma klientidele voolu tagada. See on päris kõnekas, arvestades fakti, et tänapäeval on ühes heaoluriigis elekter peaaegu inimõigus. Elektrilevi on riiklik ettevõte, mille esimene eesmärk on tagada Eesti inimestele mingi asja (praegusel juhul elektri) kättesaadavus, mitte teenida kasumit. Inimesi valdas suur ebaõiglustunne, kui nad lugesid ajakirjandusest, kui palju Elektrilevi kasumit teenis, ning lihtne kodanik tundis, et talle hädavajaliku pakkumise asemel tõmbab riik tal hoopis tagumiku lohku.