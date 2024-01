HEIDO VITSUR ⟩ Peapiiskopi soovitus oleks majandusele ehk abiks

Paraku oli see ükskõiksus üksnes tunnistuseks sellele, kuivõrd vähe me «pehmete väärtustega» seonduvat oma vaatevälja võtame, kui vähe me neist väärtustest tegelikult hoolime. Jäi ju viis aastat tagasi ilma igasuguse vastukõlata ka president Kersti Kaljulaidi poolt Euroopa haridusjuhtide konverentsil (2018. aastal) öeldu: «Me peame õpetama oma lastele, et hoolimata sellest, millist tehnoloogilist taset me koolides rakendame või millega nad suureks saades kokku puutuvad, on oluline olla hooliv inimene, aus ühiskonna liige ja enesekehtestamise oskusega isiksus. Nii tagame, et nad on suutelised iseenda ja oma sõprade eest seisma, suhtudes samas lugupidavalt ka teistesse inimestesse – need on väärtused, mis ei aegu.».