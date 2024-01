Ka Eesti riik tundub samamoodi käituvat – me korjame ühiskonnast üha tõusvate maksude näol järjest rohkem vahendeid kokku, kuigi need võiksid hoopiski olla investeeringuks uude majandustõusu. Meie majandus ja eksport langevad, sest need tootmisharud, mis meid senini hästi toitsid, seda enam ei tee. Võimalik, et Skandinaavias ja Saksamaal ei vajata enam nii palju meie palkmaju, võimalik, et Soomes ja Rootsis pole enam nii palju meie ehitajaid vaja. Samuti on maailma poliitilise olukorra tõttu Venemaa naftatransiit ära jäänud ning vaevalt, et lähikümnenditel enam taastub.