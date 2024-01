SERGEI METLEV ⟩ Kõlvart süüdistab eestlasi rahvusvihas, kuid tema krahhi taga on midagi muud

Mihhail Kõlvart on sportlasena tavaliselt säilitanud külma närvi. Aga vaadates teda neljapäevasel erakorralisel pressikonverentsil sai selgeks, et närvid on ikkagi läbi. Ta ütles ajakirjanikele ja avalikkusele, et «peamine etteheide mulle on see, et ma ei ole piisavalt eestlane» ja võrdles enda olukorda USA rassismikontekstiga.