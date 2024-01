RAINER SAKS ⟩ Ukraina edukad rünnakud Belgorodis ja Sevastopolis. Korea poolsaare pinged kerisid lakke

USA Rahvusliku Julgeolekunõukogu kõneisik admiral Kirby teatas eile, et Põhja-Korea on juba tarninud Venemaale ballistilise lennutrajektooriga rakette ning Venemaa on neid ka kasutanud rünnakutes Ukrainale. Hiljem meedias levinud materjalid osundavad, et neid rakette on kasutatud Harkivi ründamisel viimaste nädalate jooksul.