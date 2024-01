AJALUGU ⟩ Kui autod ja mootorrattad käisid veel jõuvankritena

«Riigi ja rahva hea käekäik oleneb tema majandusest. Liiklus ja majandus töötavad käsikäes. Mida enam meie majanduselu areneb tööjaotuse ja turumajanduse suunas, seda rohkem esitab ta meile järjest kasvavaid nõudeid transpordi hõlbustamise, kiiruse ja odavuse suhtes. Nende eluliste nõuete jälgimine, kaalumine ja õigete lahenduste leidmine on tihedas seoses meie rahvamajandusega, kuna liiklusmajanduse kulud on tähtsad tootmis- ja tarbimismajanduse kalkulatsiooni tegurid.»

Selle teksti mõte on selline, millele võiks täna iga poliitik alla kirjutada, soovida jätab vaid algeline vorm: lihtlaused, millest on väga kerge aru saada. Tänapäeval nii ei kirjutata. Tõepoolest, see pärineb Eesti Vabariigi Teedeministeeriumi 1941–1946 tegevuskava sissejuhatusest. Liiklusele pöörati tähelepanu ka siis. Olid klassiteed ja kohalikud teed ning mootorsõidukid, mida juriidiliselt võeti kokku terminiga jõuvanker (sks Kraftwagen). Juba üsna ammustest aegadest oli võetud ka jõuvankrimaksu. 1936. aastal kinnitati uus jõuvankrite seadus.