Juku-Kalle Raid ⟩ räägime meie riigi kajapidamisest ja koalitsiooni lagunemise võimalustest

Juku-Kalle Raid kohtus nõid Vaasjaga, et pärida, mis saab koalitsioonist. Vaasja arvas, et kui kuus keskerakondlast korraga sotside putkasse peaks sattuma, ajavad üleöö kasvanud sotsid selja sirgu ning tulevad – taburetid käes – Kaja Kallase juurde, et too Eesti200 koalitsioonist välja viskaks ja Eesti200 ministrikohad kenasti oravate ja sotside vahel ära jagaks. See on üks võimalus.