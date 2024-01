JUHTKIRI ⟩ Kõlvarti tragöödia

Nüüd võib juba öelda, et uueks esimeheks soovinud ja ka saanud Mihhail Kõlvartil võrreldavat poliitilise supi keetmise oskust ei ole. Otse vastupidi: roog ilmutab põhjakõrbemise märke. Juba mitu kuud on erakonnast lahkunud üks tuntud poliitik teise järel ning on kuulda, et eelseisvad päevad toovad lisa. Keskerakond on kujunemas selgelt vene erakonnaks ning mitte lihtsalt vene erakonnaks, vaid selliseks erakonnaks, mille vaadetes hakkab tõenäoliselt domineerima flirtimine suurvene imperialismiga.