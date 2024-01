Raekoja platsi ääres on kokku 18 hoonet. Neist kolm platsi idaküljel on säilitanud kitsa gootikapärase viilfassaadi. Neist omakorda kõige pisem on Apteegi tänava nurgal asuv musta karva majake numbriga 12. See on kogu vanalinnas ainuke, mille fassaadi krohvi on segatud puusütt. Ainulaadsusi on sellel Tallinna muinsuskaitset majutaval majakesel teisigi.