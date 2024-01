Tänase päeva valguses seisab Keskerakond ees tõsise väljakutsega. On valus tunnistada, et minule kallis erakond – Keskerakond, mille juhtimisel olin vaid mõni aeg tagasi, on jõudnud kriitilisse punkti. Paljude heade erakonnakaaslaste lahkumine on mitte ainult kaotus ametikaaslaste, vaid ka väärtuste osas, mis on alati olnud meie teejuhiks Eesti poliitilisel maastikul.