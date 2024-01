LOODUSFOTO ⟩ Mink on saarma konkurent

Aga ometi – kui rändlinnud välja arvata – on kogu loodus, mis soojal aastaajal puis ja mais lokkab, kihab, õilmitseb ja huikleb, ikka siinsamas ja ümberringi olemas. Suures osas on see puhkel eostes, seemnetes, pungades, munades või nukkudes. Siiski on külmakõrbes ka neid kohti, kus elu tihedamalt tuikab — näiteks seal, kus leidub lahtist vett.