Esmapilgul justkui polegi, kui aga süveneda, siis oh jumal - rohkem kui näha tahaks! Aastavahetus ETV+ga oli muidugi erakordne saavutus. See oli saade, mida ma olen oma 60 eluaasta jooksul näinud justkui 60 korda ja samas ehmun, et sellist jama pole elades veel näinud!