Viimane sõjavangide vahetus toimus augustis, ning peale seda oli Venemaa keeldunud vangide vahetusest. Sõjavangide teemal üritas Venemaa valitsus esile kutsuda Ukraina valitsuse vastaseid meeleolusid ning meeleavaldusi. On teada, et sõjavangidel lasti helistada oma pere liikmetele, et edastada kaebusi Ukraina valitsuse passiivsuse kohta vangide suhtes.