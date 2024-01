JUHTKIRI ⟩ Armastame lendoravaid

Kogu temaatikas on üks iva, mis vajab siiski teistsugust probleemipüstitust. Enne seda ütleme aga kohe ära, et Postimees ei poolda maadevahetuse taastamist. Eesti ajaloos on olnud selline periood, kui keskkonnaminister oli Villu Reiljan, maa-ameti juht Kalev Kangur ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Toonased maadevahetused lõppesid kehvasti: suuremat sorti kriminaalasjaga. Pole põhjust arvata, et uus võimalik maadevahetus ei kätkeks endas taas sahkerdamise võimalust, kuna kahte täpselt samasugust katastriüksust ju ei eksisteeri.

Teiseks, kliimaministeeriumi kantsleri Keit Kasemetsa intervjuust ilmneb, et riik on hakanud paremini raha maksma nendele maaomanikele, kelle maaüksust tabab mingi looduskaitseline piirang. Miks varem oli kompensatsioon pisut nigelavõitu, selle üksikasjades on kliimaministeerium kidakeelne. Mis on olnud, see on olnud.