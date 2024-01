SERGEI METLEV ⟩ Aastavahetuse skandaal Raekoja platsis ja Vene kuritegude unustamise oht

Hämmastas DJ Havi reaktsioon, kes ütles Delfile, et kõnealune bänd pole kunagi Vene agressiooni poolt olnud ja ta üritas hoida tasakaalu. Üks bändi asjutajatest ja loo autor Aleksei Rõžkov, solist Aleksei Serov ja endine solist Anna Hohlova on käinud 2016. ja 2017. aastal okupeeritud Krimmis muusikaüritustel esinemas, kus neil oli kindlasti väga lõbus aega veeta. Ukraina seadused, mis de jure Krimmis endiselt kehtivad, ütlevad, et okupeeritud alale sisenemine Venemaa kaudu on Ukraina suveräänsuse rikkumine.

Kui Vene propagandaväljaanne küsis Serovilt 2017. aastal, kuidas ta suhtub sellesse, et teda kanti Ukraina riigi vastaste andmebaasi, mees vastas: olen Krimmis käinud, aga ei saa aru, kuidas see on üldse Ukrainaga seotud ja hakkas ironiseerima. Ehk siis tema arvates Krimm on Venemaa. See võiks ju olla kõnekas ka DJ Havile ja jõuluturu korraldanud ettevõttele 5+ Capital OÜ, mille taga on keegi Igor Semjonov. Kaldun arvama, et korraldajate väärtuskompass pole korras või nad ei mõista, et Vene agressioon on muutnud palju ja lõplikult.