KRISTIAN JAANI ⟩ Tulevaste politseinike koolitamisest ei tohi saada liinitöö

Möödunud aasta oktoobris andsid 130 sisekaitseakadeemia politseikadetti politseivande. Meie kadettidest on seda tähtsat vannet viimaste aastate jooksul keskmiselt andnudki 130 politseikadetti aastas. Need on uued politseinikud, kellest osa jõuab 1,5 aastaga teenistusse, teised 3 aastaga. Teame, et see pole piisav. Aga tulevik paistab juba helgem.

Järgnevatel aastatel saame sisekaitseakadeemias hakata koolitama rohkem politseinikke. Päris oluliselt rohkem. See on vägev võimalus, mida on oodatud pikka aega. Väljakutse muidugi on suur, aga peabki olema. Pean silmas just uute õppurite, tulevaste politseinike leidmist. Ja eks ka ühiskonna ootused politseile on kõrged ja meie väljaõpe peab seda ootust iga päev arvestama. Muidugi, teistel kõrgkoolidel on ju samad väljakutsed, et piisavalt noori enda juurde saada. Samas ei tohi kinni jääda sellesse, et püüame ainult noori. Õpe peab olema piisavalt mugav, paindlik ja sobima ka nn karjääripöörajale, kes võib olla pereinimene ja tõenäoliselt klassikalises päevaõppe vormis endale piisavat paindlikkust ei leia ja karjäär jääbki pööramata.