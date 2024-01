Vanade roomlaste teadmine, et rahu soovides tuleb sõjaks valmistuda, pole kuhugi kadunud. Kui aga juba oled sõjas, tuleb see võita.

Euroopas on kolme sõja kõikidel rinnetel meie vastaseks minevik ja sõdime tuleviku pärast. Ukraina sõja juured on Venemaa ajaloolises impeeriumiihaluses. Kliimasõja vastaseks on paari viimase sajandi ohjeldamatu tarbimine –fossiilkütuste kasutamine, reostamine laiemas mõttes ja eluslooduse liigirikkuse vähenemine. Needki on mineviku pärandid. Kolmas, õnneks poolik sõda, tagalasõda majanduses, on suurel määral nende kahe eelmise tulemus.